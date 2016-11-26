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Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

– Hayatını kaybeden kişinin tiyatro ekibinden Muhammet Tiyek olduğu öğrenildi

26 Kasım 2016 Cumartesi, 12:35
Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

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NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir’de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ağır yaralandı.

Bekir Erdem Öz (54) yönetimindeki 06 MSB 34 plakalı minibüs, Nevşehir-Aksaray karayolu Acıgöl ilçesi girişinde gizli buzlanma nedeniyle kayarak yoldan çıktı.

Yol kenarındaki araziye girerek takla atan araçtaki Muhammet Tiyek (25) hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü Öz, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tiyatro oyuncusu olan Öz ve Tiyek’in bu akşam Nevşehir’de sahnelenecek olan “Gözyaşı Geceleri; Son Kale Türkiye” adlı tiyatro gösterisi için Nevşehir’e gelmekte oldukları, programın kaza nedeniyle iptal edildiği öğrenildi.

Nevşehir trafik kazası

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