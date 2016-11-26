Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir’de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ağır yaralandı.

Bekir Erdem Öz (54) yönetimindeki 06 MSB 34 plakalı minibüs, Nevşehir-Aksaray karayolu Acıgöl ilçesi girişinde gizli buzlanma nedeniyle kayarak yoldan çıktı.

Yol kenarındaki araziye girerek takla atan araçtaki Muhammet Tiyek (25) hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü Öz, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tiyatro oyuncusu olan Öz ve Tiyek’in bu akşam Nevşehir’de sahnelenecek olan “Gözyaşı Geceleri; Son Kale Türkiye” adlı tiyatro gösterisi için Nevşehir’e gelmekte oldukları, programın kaza nedeniyle iptal edildiği öğrenildi.

