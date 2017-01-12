Nevşehir'de trafik kazası: 3 yaralı
12 Ocak 2017 Perşembe, 12:40
NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir’de, yolda oluşan buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Ahmet Avcı idaresindeki 50 FA 811 plakalı kamyonet, yolda oluşan buzlanma sebebiyle Nevşehir-Kırşehir karayolu 10. kilometrede iki şerit arasındaki refüje düştü.
Arkadan gelmekte Orhan Poyraz yönetimindeki 50 ES 880 plakalı otomobil, kamyonetin kasasına çarparak yolun dışına savruldu.
Çarpmanın etkisiyle devrilen kamyonette sürücü Avcı ve beraberindeki 2 kişi yaralandı.
Olay yerine gelen ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.