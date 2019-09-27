Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu
NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir'in Avanos ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gülşehir yolu Mezbahane Kavşağı mevkisinde, M.K. (20) idaresindeki plakası olmayan otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada, beş çuvalda yaş ve kurutulmuş Hint keneviri ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.K'nin ifadesinde, Avanos-Gülşehir yolunda kendilerine ait mısır ekili arazide Hint keneviri olduğunu söyledi.
Bunun üzerine polis ekiplerinin arazide ve çiftlik evinde yaptığı aramada, 25 kilo 870 gram kubar esrar, 21 kilo 565 gram Hint keneviri ele geçirildi.
M.K'nin babası M.K. (46) ile annesi D.K. (41) de gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan baba M.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, oğlu ve eşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
-
A Milli Kadın Hentbol Takımı'nda Hırvatistan maçı hazırlıkları
-
“Zemini çürük yerlere ev yapmaya devam ediyoruz”
-
Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu
-
Yanan orman alanına “ay-yıldızlı” proje
-
Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
-
“Hafız sayımız yeterli değil”
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.