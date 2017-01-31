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Nevşehir’de uyuşturucu operasyonu

31 Ocak 2017 Salı, 11:50

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NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir’de uyuşturucu bulundurmak, kullanmak, imalatını ve ticareti yapmak suçlarından gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Alınan bölgeye göre, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli gördükleri bir aracı durdurarak arama yaptı. Aramada 35,88 gram metamfetamin ve 2,43 gram esrar ele geçirdi. Araçtaki M.Ü (28) ve Ş.S (27) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ü. tutuklandı, Ş.S. ise serbest bırakıldı.

'Emniyet Asayiş Nevşehir uyuşturucu

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