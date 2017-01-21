Nevşehir'de yetim çocuklara destek çağrısı

NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir İnsani Yardım Derneği tarafından, kentte yaşayan yetim çocuklar yararına bir farkındalık etkinliği düzenlendi.

Derneğin kadın kolları teşkilatı tarafından düzenlenen proğramda, katılımcılara Türkiye ve diğer Müslüman ülkelerdeki yetim çocuklar için dernek tarafından yürütülen yardım çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Derneğin Kadın Kolları Başkanı Sedef Öğütgen, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Nevşehir’de 276 yetim çocuğun okul ve temel ihtiyaçlarının derneklerince karşılandığını, bunun yanı sıra savaş ve çeşitli nedenlerden dolayı ailesini kaybetmiş çocukların yararına da çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Öğütgen ayrıca, “Dünya’da her yıl binlerce çocuk yetim kalıyor. Bu masum çocukların hayata sağlam adımlar atabilmesi için de desteğe ve eğitime ihtiyacı var. Bu amaçla, dinimizin de tavsiye ettiği şekilde yetim çocuklara sahip çıkmaya çalışıyoruz.” dedi.

Yetimler yararına yıl boyunca çeşitli etkinlikler ve kampanyalar düzenlediklerini dile getiren Öğütgen, hayırseverlere yaptıkları bu çalışmalara katkı yapmaları çağrısında bulundu.