Nevşehir'deki trafik kazası
NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan bir kişi daha yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, dün Acıgöl-Gülşehir kara yolunda tır ile minibüsün çarpışması sonucu ağır yaralanan Mustafa Kızılırmak, tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan, kazada hayatını kaybeden 8 kişiden 3'ünün cenazesi, Nevşehir'in Derinkuyu ilçesi ve Özlüce köyünde toprağa verildi.
Nazlı ve Yavuz Parmak için Derinkuyu ilçesindeki Cumhuriyet Camisi'nde düzenlenen törene, çiftin yakınları ve Derinkuyu Belediye Başkanı Bülent Aksoy ile vatandaşlar katıldı.
Öğle vakti kılınan namazın ardından Parmak çiftinin cenazeleri, Derinkuyu Asri Mezarlığı'nda yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.
Minibüs sürücüsü Musa Altınok'un cenazesi ise Özlüce köyünde düzenlenen törenin ardından defnedildi.
Kazada yaşamını yitiren Dede Çaldır'ın cenazesi memleketi Adana'ya, Suriye uyruklu Emmeni Hamid, Fatma Cuma ve Visal Süleyman'ın cenazeleri ise ülkelerinde toprağa verilmek üzere Kilis'e gönderildi.
Bugün vefat eden Mustafa Kızılırmak'ın cenazesinin ise yarın ikindi vakti Derinkuyu ilçesinde defnedileceği öğrenildi.
Tarım işçilerini taşıyan Musa Altınok idaresindeki 50 ZB 455 plakalı minibüsün, dün Acıgöl-Gülşehir kara yolunda Ferhat Karaman yönetimindeki 50 AG 452 plakalı tırla çarpışması sonucu 7 kişi ölmüş, 10 kişi yaralanmıştı.
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