Nevşehir'den Haleplilere 2 tır yardım malzemesi

NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir Valiliğince Halepliler için düzenlenen kampanya kapsamında, toplanan yardım malzemeleri, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’na gönderildi.

Borsa Kavşağı’ndaki yardım toplama merkezinde düzenlenen uğurlama töreni Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Vali Yardımcısı Hasan Kayhan, Valilik tarafından yaklaşık iki ay önce başlatılan kampanya çerçevesinde bugüne kadar 32 yardım tırının savaş mağduru Suriye halkına ulaştırılmak üzere yola çıkarıldığını, son 2 tırla bu sayının 34’e yükseldiğini aktardı.

Kayhan, “Bu gönderdiğimiz yardımlar bir nebze olsun, oradaki insanların yaşamlarını kolaylaştıracaktır. Allah, hayırseverlerimizden razı olsun. Rabbim bizlere bu yardımların devamını yapabilmeyi nasip etsin.” diye konuştu.

İl Müftüsü Yakup Öztürk tarafından dua edilmesinin ardından yardım tırları, Cilvegözü Sınır Kapısı’na doğru yola çıktı.

Törene, Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Seyit İnce, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı.

