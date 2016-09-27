Nevşehir'den kısa kısa

NEVŞEHİR (AA) – Hacıbektaş ilçesinde entegre hastanesi hizmete açıldı.

Dört yıl önce inşaatına başlanan ve yaklaşık 3 milyon 500 liraya malolan hastane, 4 bin 100 metrekare kapalı alandan oluşuyor. 25 yataklı entegre hastane, aile hekimliği, ağız ve diş sağlığı polikliniği, toplum sağlığı merkezi ve acil servis birimlerinden oluşuyor.

Binanın açılışı Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Ebubekir Gizligider, Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu, Hacıbektaş Kaymakamı Ahmet İhsan Çiğil ve Sağlık İl Müdürü Rahim Ünlübay tarafından yapıldı.

– Uçhisar’da yol düzenleme çalışmaları

Uçhisar beldesinde belediye tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında toplam 24 bin 500 metrekare cadde ve sokak alanı kilitli parke taşıyla döşendi.

Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bazı caddelerde yol genişletme çalışmaları da yaptıklarını söyledi.

Beldedeki çalışmaların bundan sonraki süreçte de ihtiyaç görülen alanlarda sürdürüleceğini belirten Karaaslan, “Çalışmalar sırasında yolların ortasında, ya da trafiği aksatacak şekilde risk taşıyan elektrik ve telefon direklerinin ilgili kurumlarla görüşülerek uygun yerlere taşınmasını sağladık. Söz verdiğimiz gibi 2018 yılına kadar beldemizde parke döşenmemiş yol kalmayacaktır.” diye konuştu.

– TÜRK EĞİTİM-SEN’den Garnizon Komutanına ziyaret

TÜRK EĞİTİM-SEN Nevşehir Şube Başkanı Mustafa Uğur, yönetim kurulu üyeleriyle Nevşehir Garnizon ve Alay Komutanı Jandarma Albay Ramazan Akça’yı ziyaret etti.

Uğur, kısa bir süre önce Nevşehir’e atanan Akça’ya nezaket ziyaretinde bulunduklarını söyledi.

Mustafa Uğur, Akça’ya yeni görevinde başarı diledi.