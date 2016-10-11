Nevşehir'den kısa kısa

NEVŞEHİR (AA) – Avanos Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Başkanlığınca vatandaşlara aşure dağıtıldı.

CHP kadın kolları üyeleri, Avanos Tahta Köprü önünde açtıkları stantta vatandaşlara aşure ikram etti.

CHP İlçe Kadın Kollları Başkanı Sevdar Haklı, “Muharrem ayı nedeniyle, kadın kollarımız bir araya gelerek aşure yaptık. Üyelerimizin evlerinden getirdiği malzemeleri kullanarak 500 kişilik aşure pişirdik. Geleneklerimize uygun olarak değerlerimizi yaşatmayı, paylaşmayı ve dayanışma kültürünü yaşatmak için her fırsatta benzer etkinliklerde bulunuyoruz.” diye konuştu.

Aşure dağıtımına Avanos Belediye Başkanı İsmet İnce, CHP İlçe Başkanı Alper İbaş, CHP Kadın Kolları üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

– NEÜ Rektör yardımcıları göreve başladı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’ne (NEÜ) 2 Rektör yardımcısı atandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet Köçer ve Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Davut Kılıç’ın Rektör yardımcılığı görevine atandığı belirtildi.

– Dünya Kız Çocukları Günü

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, 10 Aralık 2011 tarihinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliğinin önergesiyle , dünya genelinde kız ve erkek çocuklar arasında süregelen ayrımcılığı önlemek amacıyla ilan edilen Dünya Kız Çocuklar Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Belediye olarak topluma karşı sorumlulukların şuuru içerisinde hareket ettiklerini belirten Ünver, kadınların eğitim ve sosyal alanda güçlenmesi adına bugüne kadar bir çok projeye imza attıklarını kaydetti.

Ünver mesajında, kız çocuklarına yönelik ayrımcılığın belirgin biçimde görüldüğü eğitim, beslenme, yasal haklar, sağlık, şiddet gibi alanlarda ilgili kurumlar ve sivil toplum örgütlerinin bugüne özel kampanyalar yürütmesi ve kız çocuklara dair farkındalık ortaya konulmasının BM tarafından teşvik edildiğine işaret etti.

Ünver, mesajında, “Kız çocuklarına karşı ayrımcılığın önlenmesi ve insan haklarından etkili bir şekilde yararlanmaları konusunda farkındalığın arttırılması amacıyla kutlanan Dünya Kız Çocukları Günü, kız çocuklarının eğitim haklarını ve sosyal hayata aktif katılımlarını destekleyerek toplumsal cinsiyet eşitliğinin altını çizmektedir. Nevşehir Belediyesi olarak bu kapsamda bir dizi çalışmalar yürütülmektedir.” ifadelerini kullandı.