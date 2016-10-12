Nevşehir'den kısa kısa

NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir’de bir caddeye Alparslan Türkeş’in adı verildi.

Nevşehir Belediye Meclisi tarafından alınan karar doğrultusunda Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in ismi, 2000 Evler Mahallesindeki bir caddeye verildi.

Belediye Meclisi’nin Ekim ayı toplantısında oy birliği ile 2000 Evler Mahallesindeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün bulunduğu caddeye “Alparslan Türkeş Caddesi” yazan tabela belediye görevlilerince yerleştirildi.

– Sanatçı Emrah, Vali Aktaş’ı ziyaret etti

Kapadokya bölgesindeki çeşitli mekanlarda gerçekleştirilen dizi film çekimleri için bölgede bulunan oyuncu ve sanatçı Emrah, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ı ziyaret etti.

Vali Aktaş ile bir süre görüşen Emrah, Kapadokya’nın doğa harikası ve hayranlık uyandıran bir bölge olduğunu, dizi film çekimleri için de olsa Kapadokya’da bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Aktaş, Emrah’a yöreye ait çini işlemeli tabak hediye etti.

– Özel öğrenciler için “Uygulama bahçesi” yapıldı

Cevher Dudayev Mahallesindeki, Kapadokya Özel Eğitim İş Uygulama Okulu’nda öğrenciler için hazırlanan, uygulama bahçesi Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenerek öğrencilerin kullanımına hazır hale getirildi.

Okul Müdürü Erhan Akın, yaptığı açıklamada öğrencilerin spor yapabileceği ve bitki ekerek ürün yetiştirebileceği alanın yapılması nedeniyle Belediye Başkanı Ünver’e teşekkürlerini iletti.