Nevşehir'den kısa kısa

NEVŞEHİR (AA) – Derinkuyu Belediyesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Belediye binası önünde düzenlenen etkinlik, ilçe vaizi Abdullah Bora’nın duasıyla başladı.

Daha sonra Kaymakam Hasan Kurt ve Belediye Başkanı Ahmet Balcı, stanttaki tencerelerden tabaklara koydukları aşureleri vatandaşlara ikram etti.

– Vali Aktaş, Hacıbektaş ilçesini ziyaret etti

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Hacıbektaş ilçesindeki çeşitli kurum ve kuruluşları ziyaret etti.

Programına kaymakamlığı ziyaret ederek başlayan Vali Aktaş’a Hacıbektaş Kaymakamı Ahmet İhsan Çiğil tarafından ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verildi.

Aktaş, daha sonra ilçedeki kurum amirleriyle toplantı yaptı.

Vali Kadri Eroğan Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam Ahmet İhsan Çiğil, İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Başçavuş Süleyman Korkmaz, İlçe Emniyet Müdür Vekili Yılmaz Demirel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yücel Irmak, Hastane Başhekimi Begüm Baklalı katıldı.

– Futbol il temsilciliğinden “transfer dönemi” açıklaması

Futbol İl Temsilcisi Tolga Karaca, Kasım ayının ikinci haftasında başlayacak olan 1. Amatör Küme Futbol Ligi öncesinde kulüplere transfer süreciyle ilgili uyarıda bulundu.

Transfer döneminin 14 Ekim 2016 Cuma günü sona ereceğini hatırlatan Karaca, “14 Ekim 2016 tarihinde bitecek olan birinci transfer dönemi uzatılmayacaktır. Kulüplerimizin bu süreçte transferlerini tamamlamaları gerekir.” ifadelerini kullandı.

– Derinkuyu’da çevre düzenleme çalışmaları

Derinkuyu ilçesinde belediye tarafından yürütülen çevre düzenleme çalışmaları sürüyor.

Derinkuyu Belediye Başkanı Ahmet Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016 yılında çeşitli cadde ve sokaklara 30 bin metrekare kilitli parke taşı döşemesi yapıldığını kaydetti.

Balcı, “İlçemizde alt yapısı tamamlanan bütün sokaklar kilitli parke taşı ile döşendi. Çevre düzenlemesi ile çevremiz daha temiz olacaktır. Ayrıca ilçemiz de, hem bu çalışmalarımızla hem de diktiğimiz ağaçlarla güzelleşecektir.” dedi

Balcı, ilçe merkezine bisiklet yolu yapılması için başlatılan çalışmaların da ay sonuna kadar tamamlanacağını sözlerine ekledi.

