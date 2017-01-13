Nevşehir'den kısa kısa

NEVŞEHİR (AA) – İl Emniyet Müdürlüğünce Avanos ilçesinde “Güvenlik Toplantısı” düzenlendi.

İlçedeki, kamu kurumu yöneticileri, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, STK temsilcileri, esnaf, mahalle ve köy muhtarlarının katıldığı toplantıda, Avanos Emniyet Müdürü Erkin Turgut konuşma yaptı.

Turgut, çocuk ve gençlerin suça sürüklenmesini önlemek, terörle mücadelede dikkat edilmesi gereken konular hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Turgut, “Toplumun desteği ve yardımı asayiş olaylarındaki başarıyı artıran önemli bir unsur. 2016 yılında Avanos Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz bin 905 ihbara müdahale etti. Bunlardan 45’i asılsız ihbar olsa da yüzde 99 asıllı ihbardı. Bu nedenle suç ve suçlu ile mücadelede ihbar mekanizması önemli bir vatandaşlık görevidir.” diye konuştu.

Toplantıya katılanlara asayiş tedbirleri, dolandırıcılık ve uyuşturucu ile mücadele konularında bilgilendirici el ilanı dağıtıldı.

– Nevşehir’de hamam restorasyonu

Nevşehir Belediyesi ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı(TOKİ) işbirliğinde gerçekleştirilen Nevşehir Kalesi ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi çalışmalarının sürdüğü alandaki tarihi hamam restore edilecek.

Eski hamamın koruma ve kurtarma çalışmaları için Tarihi Kentler Birliği tarafından 50 bin lira hibe desteği sağladığını aktaran Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, “Tarihi değerlerimizi, toplumsal bilinç içerisinde geleceğe taşımak için çalışmalarımız etkin şekilde devam etmektedir. Geçmişte kullanılan hamam ve benzeri yapılar sivil toplum teşkilatlarımızın da desteğiyle yeniden hayat bulacaktır.” dedi.

– MHP Kadın Kolları İstişare Toplantısı düzenlendi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Nevşehir Kadın Kolları Teşkilatı tarafından, 2017 yılı içinde yapılması planlanan çalışmalarla ilgili üyelerini bilgilendirmek amacıyla kahvaltılı toplantı düzenlendi.

MHP İl Başkanı İlhan Kaya ve Merkez İlçe Başkanı Mustafa Ceviz’in de katıldığı istişare toplantısında, İl Kadın Kolları Başkanı Yıldız Gürbüz, teşkilat olarak 2016 yılında yaptıkları çalışmaların detaylarıyla ilgili raporu katılımcılara okudu. Yıldız, yeni yılda yapılmasını planladıkları aktivite, toplantı ve ziyaretlerle ilgili üyelerin görüşlerini aldı.