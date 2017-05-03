Nevşehir'den kısa kısa

NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle buluştu.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kulübünün daveti üzerine öğrencilerle bir araya gelen Ünver, “Başarılı eğitim süreci konulu” konferans verdi.

Kendisinin de Ünver, İHL mezunu olduğunu belirten Ünver konuşmasında, öğrencilere başarıya ulaşmaları için eğitime önem vermeleri konusunda tavsiyede bulundu.

Ünver, “Öğrenciler, gerek kendi ve gerekse ülkenin geleceği açısından derslerine çok iyi çalışmalılar. Başarılı birer öğrenci olarak bu eğitim yuvasından mezun olmak için gayret göstermelisiniz.” diye konuştu.

– Ürgüp’te sıcak asfalt çalışması

Ürgüp Belediyesi tarafından projelendirilen şehir içi yollarda sıcak asfalt kaplama çalışmalarına başlanıldı.

Belediye Başkanı Fahri Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl ilçede 100 bin metrekare alanda uygulanan sıcak asfalt çalışmasına devam edildiğini kaydetti.

Yıldız, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan ihale sonrasında, Mehmet Akif Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Şehit Turan Caddesi ve Kazım Karabekir Caddesinin sıcak asfalt kaplama çalışmasının 10 gün içinde tamamlanacağını belirtti.

Yıldız, ilçenin daha modern bir görünüme ve hizmete kavuşması amacıyla çalışmaların farklı alanlarda da yürütüleceğini sözlerine ekledi.

– Polis bir araçta bonzai maddesi ele geçirdi

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin il merkezinde bir araçta yaptığı aramada bonzai maddesi ele geçirdiği bildirildi.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, polis şüphelenilen bir otomobili Niğde Kavşağında durdurarak arama yaptı.

Yapılan aramada, tütün içine karıştırılmış vaziyette bonzai maddesi ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında, “Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak” suçlarından yasal işlem yapıldığı bildirildi.