Nevşehir'den kısa kısa

NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir'de yapımı devam eden Külliye Camisinin maketini yapan Nazım Şahin, maketi İl Müftüsü Yakup Öztürk'e hediye etti.

Şahin’i makamında ağırlayan müftü Öztürk, maketi incelediğini belirterek, Şahin'in el emeği ile ortaya nadir bir eser çıkardığını söyledi.

Emekli olduktan sonra vakit geçirmek için zaman zaman benzer çalışmalar yaptığını ifade eden Şahin de eşinin de yardımıyla yaklaşık 6 aylık bir süreçte maketi tamamladıklarını anlattı.

Şahin, "Külliye Camisi inşaatı ilerledikçe görünümünden etkiledim ve maketini yapmak istedim. Ailemin de desteğiyle günlük 8 saat uğraş vererek 6 ayda tamamladım. Cami maketini yaparken yaşamış olduğum duyguyu sözlerle ifade etmek zor." dedi.

Maketi teslim alan Öztürk, Şahin'e plaket takdim etti.

– Alman heyet, "Şehir Eşleştirme Hibe Programı" kapsamında Nevşehir'de

Türkiye ve AB arasında "Şehir Eşleştirme Hibe Programı" kapsamında Nevşehir Belediyesi tarafından hazırlanan "Sürdürülebilir Belediyecilik İçin Değişim Projesi" kapsamında Almanya'nın Neuss şehrinden bir heyet Nevşehir'e geldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından desteklenen proje kapsamında, kente gelen heyet, Nevşehir Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisi ve Güneş Pilleri Tesisi'ni ziyaret etti.

Daha sonra geri dönüşüm uygulamasının başlatılacağı pilot mahalleleri gezen Alman heyete Nevşehir Belediyesi yetkilileri ve teknik personeller tarafından uygulamaya ilişkin bilgi verildi.

Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'ni de gezen heyet burada Metan Gazından Elektrik Üretimini inceledi.

Heyet üyeleri programın ardından Kapadokya bölgesinin tarihi ve turistik merkezlerini gezdi.

– İl Göç İdaresi tarafından bilgilendirme toplantısı

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, yabancılarla buluşma çalışmaları çerçevesinde, Göç İdaresi İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GIZ) ortaklığında gerçekleştirilen program, kentteki bir otelde düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda İl Göç İdaresi Müdürlüğü yetkilileri slayt yardımıyla sunum gerçekleştirdi.

Yerelde farklı statülerde yaşayan yabancıların, hak ve hizmetlere erişimleri konusunda bilgilendirmenin yapıldığı toplantıda, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Uyum ve İletişim Dairesi Başkan Vekili Ali Rıza Beşkat, İl Göç İdaresi Müdür Vekili Akif Doksar, GIZ Proje Koordinatörü Esin Bozkurt ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

