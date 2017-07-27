Nevşehir'den kısa kısa

NEVŞEHİR (AA) – Kapadokya Turizm Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (KAPHİB) toplantısı yapıldı.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş başkanlığında valilikte yapılan toplantıda, Ahiler Kalkınma Ajansının (AHİKA) “Teknik destek programı” çerçevesinde destek alınması amacıyla proje hazırlanması ve Kapadokya’nın tanıtımına katkı sağlanması için yurt içi ve yurt dışındaki turizm fuarlarına katılım konusunda talepler görüşüldü.

– NEVJET A.Ş. Genel Kurul toplantısı yapıldı

Nevşehir Jeotermal Tesisleri Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (NEVJET) genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Nevşehir Valiliğinde Vali İlhami Aktaş, başkanlığında düzenlenen toplantıda NEVJET tarafından sürdürülen çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıya, İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Özgün, Kozaklı Belediye Başkanı Celalettin Güven, Kozaklı Termal Bölgesi Turizm Tanıtma Derneği Başkanı Cumhur Önal katıldı.

– Derinkuyu’da Kur’an Kursu öğrencileri piknikte buluştu

Derinkuyu ilçesinde Kur’an Kursularında eğitim gören öğrenciler için piknik düzenlendi.

Yaz döneminde eğitim alan 70 öğrencinin katılımıyla, Hakkı Atamulu Kültür Parkında düzenlenen programda, çocuklar kurs öğretmenleri Saliha Kızıltepe ve Ayşe Bezgin rehberliğinde çeşitli yarışma ve oyunlarla eğlendi.

Kurs öğretmeni Kızıltepe, yaz döneminde kursa katılan öğrencilerin özverili çalışmaları nedeniyle ödüllendirilmelerini sağlamak amacıyla programın düzenlendiğini belirtti.

– Derinkuyu’da yaş kayısı alımına başlandı

Derinkuyu’da meyve suyu fabrikalarına gönderilmek üzere üreticiden kayısı alımına başlanıldı.

Fatih Mahallesi Muhtarı Durmuş Varol, yaptığı açıklamada, kayısının kilogramının 40 kuruştan alındığını, ilçeden bu kapsamda yaklaşık 100 ton kayısı alımı yapılacağını kaydetti.

Varol, “Bu kayısı ağaçlarında verim yüksek. Fiyatlar düşük olsa da üreticiler, meyve suyu üreticilerine ürünlerini satmak durumunda kalıyor.” dedi.