Nevşehir'den kısa kısa

NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Avanos ilçesine bağlı Göynük beldesinde asker uğurlama törenine katıldı.

Vatani görevini yapmak için askere gidecek gençler için düzenlenen kına yakma ve asker uğurlama törenine katılan Vali Aktaş, asker adaylarına çeşitli hediyeler verdi.

Aktaş, burada yaptığı konuşmada, gençlerin vatani görev sırasında özgüvenlerinin artacağını, terhis olduktan sonra edindikleri kazanımların kendilerine yeni bakış açısı sunacağına inandığını belirtti.

Aktaş, “Askerden sonra göreceksiniz hayata bakışınız değişecek. Sorumluluğun ne demek olduğunu daha iyi anlamış olacaksınız. Mehmetçik olmak onurdur. Çocuklarınıza, torunlarınıza bırakacağınız manevi mirastır.” diye konuştu.

– NEVÜ Rektörü Bağlı’ya ziyaret

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı’yı ziyaret etti.

BEÜ Rektörü Özer´i makamında ağırlayan Rektör Bağlı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendisine teşekkür etti.

Bağlı, ziyaretin anısına Özer’e yöreye özgü el sanatı ürünlerinden çanak tabak hediye etti.

– Tarım arazilerinde “Ön ödemeli otomasyon”

Derinkuyu Toprak Sulama Kooperatifi tarafından alınan karar doğrultusunda, üretici açısından tahsilatın kolaylaştırılmasının ve sorunların ortadan kaldırılmasının amaçlandığı bildirildi.

Kooperatif Başkan Yardımcısı İbrahim Karataş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kooperatife ait su kuyularından 74 üyenin faydalandığını belirtti.

Karataş, “Geçmişte sulama sonrası tahsilat sorunları yaşıyorduk. MEDAŞ’a ödeme zamanında yapılamadığında ise enerji kesintileri yaşayarak, arazi sulaması yapmakta sorun yaşıyorduk. Yeni sistem sayesinde bu durum çözüme kavuşmuş olacak.” diye konuştu.

– Derinkuyu’da saman fiyatları arttı

Derinkuyu ilçesinde hububat hasadının başlamasıyla birlikte saman fiyatları artış gösterdi.

Derinkuyu Ziraat Odası Başkanı Erdoğan Varol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, samanın kilogram fiyatının yüzde 25 civarında artış göstererek, 40 kuruştan satıldığını belirtti.

Fiyat artışının ilçedeki büyükbaş hayvancılığı artışı ile orantılı olduğunu kaydeden Varol, “Geçen yıl kilogramı 30 kuruşa satılan saman bu sezon 40 kuruşa satılmaya başlandı. Ağırlığı 15-20 kilogram arası değişen saman balyası ise 5 liradan alıcı buluyor. Saman fiyatındaki artış, ilçede büyükbaş hayvan besiciliğinin artmasından kaynaklanıyor.” şeklinde konuştu.