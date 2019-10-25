Nevşehir'den kısa kısa
NEVŞEHİR (AA) – Türk opera sanatçısı Burak Bilgili ve piyanist Gökhan Aybulus, Nevşehir'de, "Notalardaki vatan aşkı" adlı etkinlikte konser verdi.
Kapadokya Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ve Argos Kültür Sanat tarafından ortaklaşa düzenlenen "Bezirhane buluşmaları" kapsamındaki etkinlik, müzik severleri bir araya getirdi.
Programda, Ravel, Rachmaninoff ve Ahmet Adnan Saygun'un eserlerini yorumlayan Burak Bilgili, "Bozlak, Mavişim, Güvercin ve Köroğlu" adlı eserleri seslendirdi.
Etkinliğe, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, NEVÜ rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, akademisyenler ve üniversite öğrencileri katıldı.
– NEVÜ’de, "Vatan sevgisi ve milli birlik duygusu" konferansı
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ), "Vatan sevgisi ve milli birlik duygusu" konulu konferans düzenlendi.
NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen programa konuşmacı olarak katılan NEVÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hasan Yavuzer, vatan sevgisinin paha biçilemeyecek derecede önemli bir duygu olduğunu, bireyin bu duyguyu besleyerek sahip olduğu ülkeyi daha yaşanılabilecek hale getirmek için çabalaması gerektiğini belirtti.
Yavuzer, "Vatan, yeri ve zamanı geldiğinde bağımsızlık uğruna can verilecek niteliğe sahip toprak parçasıdır. Vatan demek düşman boyunduruğunda kalmasına, düşman postalları ile çiğnenmesine göz yumulamayacak olan toprak parçasıdır. Böylesi bir vatanı sevdirmek için, geleceğimizi emanet edeceğimiz, ümidimiz, istikbalimiz çocuklarımız, öğrencilerimiz ve gençlerimizin vatan algıları ve vatan sevgileri çok önemli. Bu nedenle ailede başlayan vatan sevgisi ve bilinci, müfredatta, küçük yaştan itibaren öğrencilere kazandırılmaya çalışılan ve üzerinde hassasiyetle durulan bir konudur." dedi.
Yavuzer, Türk milletinin en belirgin özelliklerinden birisinin de vatan sevgisi olduğunu sözlerine ekledi.
-
Niğde'de “en iyi elma” yarışması düzenlendi
-
Tıp Fakültesini kazanan öğrenciler beyaz önlük giydi
-
“Aldığımız her kararda öğretmenlerimizin, yöneticilerimizin parmak izi var”
-
Nevşehir'den kısa kısa
-
Antrenörün soyunma odasında futbolculara tokat atması
-
Balkanlara ihracat 10 milyar dolara dayandı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.