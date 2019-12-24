Nevşehir'den kısa kısa

NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın eşi Melek Arı tarafından başlatılan kampanya çerçevesinde, kentteki gönüllü kadınlar, ihtiyaç sahibi öğrenciler için atkı ve bere örüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gönüllü kadınlar, "Gönülleri örmek için şişini kap gel" sloganıyla başlayan kampanyaya destek için ördükleri atkı ve bereleri Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne teslim ediyor.

10 Aralık'ta başlatılan çalışmada bugüne kadar 300'e yakın atkı ve berenin teslim alındığını belirtilen açıklamada, toplanan ürünlerin Melek Arı'nın yapacağı ziyaretlerde il merkezindeki çeşitli okullarda öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılacağı bildirildi.

– Nevşehir Belediyesi spor kursları devam ediyor

Nevşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından başlatılan farklı branşlardaki spor kurslarının kış döneminde de devam ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, öğrencilerin spor yapmasına ve spor kültürü ile yetişmelerine olanak sağlamak amacıyla başlatılan güreş, boks, tırmanış, futbol, wushu ve atletizm kurslarına yaklaşık 250 çocuğun katıldığı kaydedildi.

Küçük yaşlarda sporla tanışan çocukların, yetenekleri doğrultusunda ilgili branşlara yönlendirilerek ilerde profesyonel sporcu olabilmelerine olanak sağlandığı belirtilirken, başarı gösteren öğrencilerin Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde çeşitli ulusal ve uluslararası turnuvalara da katılarak Nevşehir'i ve Türkiye'yi temsil ettiği ifade edildi.

15 Haziran 2020 tarihine kadar sürecek ücretsiz kurslara gelecek ay yeni branşların ekleneceği öğrenildi.

