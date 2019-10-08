Nevşehir'e “Hayvan Kasabası”
NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir'de sokak hayvanlarının daha modern ve konforlu bir tesiste yaşamlarını sürdürebilmesi için belediye tarafından hayata geçirilen "Hayvan Kasabası" hizmete açıldı.
Yaklaşık 42 bin metrekare alan üzerine inşa edilen merkezde, kısırlaştırma binası, kedi ve köpek pansiyonu, tedavi binası, hasta bakım servisi, karantina binası, morg, ilk kabul, idari bina, sosyal tesis, ameliyathane, poliklinik, kedi evleri ve serbest gezi alanları bulunuyor.
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, açılışta yaptığı konuşmada, merkezin sokak hayvanlarına yönelik Türkiye'deki en büyük tesislerinden biri olduğunu belirtti.
Arı, şunları kaydetti:
"Tesisimize getirilecek sokak hayvanlarına ilk kabul noktasında tarama yapacağız. Hasta olan hayvanları ayıracağız. Serbest gezi alanlarının da yer aldığı tesisimizde, yavrulu hayvanları ayrı bir bölümde tutacak ve diğer büyük hayvanların arasında ezilmelerinin önüne geçeceğiz. Aynı zamanda, sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi için de vatandaşlarımıza bilinçlendirme eğitimleri vereceğiz. Kompleks bir çok yönüyle Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyacak. Burada sokak hayvanlarımızın bakımı, tedavisi ve her türlü tıbbi müdahalesi yapılacak."
Kapadokya İl Özel İdareler ve Belediyeler Birliği Müdürü ve Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Yüzer de merkezin 4 ay önce imzalanan sözleşmenin ardından kısa sürede tamamlandığını ifade ederek, tesisin özellikleri hakkında davetlilere bilgi aktardı.
AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe de törende, tesisin hizmete kazandırılmasına ilişkin birer teşekkür konuşması yaptı.
İl Müftüsü Yakup Öztürk'ün dua etmesinin ardından, tesisin açılış kurdelesi protokol üyelerince kesildi.
Törene, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Cumhuriyet Başsavcısı Kürşat Altuğ Şahin, AK Parti İl Başkanı Rauf Yanar, ilçe ve belde belediye başkanları ve davetliler katıldı.
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Nevşehir'e “Hayvan Kasabası”
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