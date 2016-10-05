Nevşehir'e “Otistik ve Spastik Engelli Bakım Merkezi”

– Japon Büyükelçiliği ve Gülşehir Belediyesinin ortak projesi ile hayata geçirilecek merkezde, otistik ve spastik çocuklar faydalı etkinlikler yapılacak

NEVŞEHİR (AA) – Gülşehir ilçesinde, belediye ve Japonya’nın Ankara Büyükelçiliğince ortak projelendirilen “Otistik ve Spastik Engelli Bakım Merkezi”nin yapım çalışmalarının kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Gülşehir Belediye Başkanı Vahdi Arısoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, binanın yapımının ardından iç dizayn konusunda da sona yaklaşıldığını aktardı.

Arısoy, projenin engelli çocukların psikolojik ve sosyal etkinliklerde yer alarak, hayata adapte olmalarını sağlamayı amaçladığını kaydetti.

Merkezde çocukların etkinlik yapabilmeleri amacıyla müzik ve eğitici oyun aletleri ile çeşitli materyaller bulunacağını belirten Arısoy, ayrıca 10 yataklı dinlenme odaları da yer alacağını bildirdi.

Binanın dış bahçesinde de oyun ve dinlenme alanları oluşturulduğunu ifade eden Arısoy, “Otistik ve spastik çocukların yararlı etkinlikler yapması için hiçbir ayrıntıyı atlamadık. Çocukların sürekli evde bakımını üstlenen anneleri de bu merkez sayesinde sosyal ve kültürel yaşama daha fazla zaman ayıracaktır. Hem çocuk hem aile için faydalı bir projeyi hayata geçiriyoruz.” dedi.



Arısoy, çalışmaların tamamlanmasının ardından Japonya Büyükelçiliği yetkililerinin de katılımıyla merkezin açılışının kısa sürede yapılacağını ifade etti.