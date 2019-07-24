Nevşehir'in yeni yeraltı şehrinde çalışmalar sürüyor

NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Kalesi etrafındaki yeraltı şehrinin turizme kazandırılması için başlatılan çalışmalara hız verdiklerini bildirdi.

Arı, yazılı açıklamasında, kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında ortaya çıkarılan Nevşehir Kalesi etrafındaki yeraltı şehrinin yaklaşık 400 bin metrekarelik alanı kapladığını belirtti.

Yeraltı şehrinin turizme kazandırılması için gayret sarf ettiklerini aktaran Arı, şunları kaydetti:

"Daha temizlik aşamasında tüm dünyanın dikkatini üzerine çeken bu bölge Nevşehir'in kaderini değiştirecek. Her yıl yakalık 3 milyon yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kapadokya bölgesinin ana idari merkezi konumundaki Nevşehir'in bugüne kadar turizmden yeteri kadar pay alamamasının da böylelikle önüne geçilecek. Buraya gelecek yatırımın yanında ağırlayacağımız misafirlerimiz şehir ekonomisine ciddi bir katkı sunacak. Bununla birlikte en büyük sıkıntılarımızdan biri olan istihdam problemi de ortadan kalkacak. Bu konuda bizler kararlıyız. Şehrimizin, hatta bölgenin kaderini değiştireceğine inandığımız bu proje için gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız."