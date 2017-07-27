NEVÜ'de turizmcilere yönelik bilgilendirme toplantısı

NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ) kent turizmini ele alan istişare toplantısı yapıldı.

“Nevşehir’de turizm kümelenmesi” konulu toplantıda, NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ertan Özensel, Necmettin Erbakan Üniversitesinden Doç. Dr. Birol Mercan ve Uzman Muhittin Koraş tarafından birer sunum yapıldı.

Çalışmanın, amacı ve Kapadokya’da nasıl uygulanabileceği ile ilgili katılımcılara bilgi verilen toplantıda, turizm sektörü temsilcilerinin soruları cevaplandırıldı.

Toplantıya, Ticaret İl Müdürü Ahmet Taygurt, Kapadokya Turizm Altyapı Hizmet Birliği (KAPHİB) Müdürü Levent Ak, Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Yakup Dinler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler ve turizmciler katıldı.

