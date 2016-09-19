New York'taki patlamayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı

NEW YORK (AA) – New York’taki patlamayla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, New York polisi ile FBI ekipleri, Brooklyn ile Staten Island ilçelerini birbirine bağlayan Verrazano köprüsünde bir aracı durdurarak içindeki 5 kişiyi gözaltına aldı.

FBI’dan yapılan açıklamada, zanlıların patlamayla ilgili gözaltına alındığı ancak henüz kendilerine herhangi bir suçlama yöneltilmediği belirtildi.

New York’un Manhattan semtinde 23. Sokağın 6. ve 7. caddeler arasındaki bölümde, çöp konteyneri yakınında önceki gün yaşanan patlama sonucu 29 kişi yaralanmıştı.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, daha önce yaptığı açıklamada, olayın şiddet içeren “planlı bir suç eylemi” olduğunu ancak kimler tarafından ne amaçla gerçekleştirildiğinin henüz tam olarak belirlenemediğini söylemişti.

Patlayıcının, Boston Maratonu saldırısında da kullanılan düdüklü tencere içine metallerin doldurulmasıyla hazırlanan düzeneğin benzeri olduğu kaydedildi.

