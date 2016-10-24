Nezaket Kevkesi Tür Eylem Planı Çalıştayı

ÇANKIRI (AA) – Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğü Çankırı Şube Müdürlüğünce “Nezaket Kevkesi” (Alyssum nezaketiae) Tür Eylem Planı Çalıştayı gerçekleştirildi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 9. Bölge Müdürü Erdem Karaağaç, bir otelde düzenlenen çalıştayda yaptığı konuşmada, “nezaket kevkesi adı verilen bitki, Çankırı’ya özgü endemik bir bitki türü. Bunun korunması gerekiyor.” dedi.

Çalıştayın amacını anlatan Karaağaç, “Genel müdürlüğümüz tarafından her ilde belirli bir tür üzerinde, eylem planı hazırlamasıyla ilgili çalışmalar yapıldı. Bazı yerlerde hayvan türleri, bazı yerlerde bitki türleri olmuştur. Çankırı ilimizde de ‘nezaket kevkesi’ türünün eylem planını hazırlanması yönünde bir çalışma yapılması istendi. Biz de bunun üzerine burada ilk toplantımızı gerçekleştiriyoruz.” diye konuştu.

Endemik türlerin gelecek nesillere taşınması gerektiğini vurgulayan Karaağaç, “Bu türlerin gelecek nesillere taşınması için bir eylem planı hazırlığı olacak. Bu eylem planı, bu bitkinin nerede yaşadığı, ne kadar yayılış gösterdiği ve nasıl korunması gerektiği hakkında bilgi verecek.” ifadelerini kullandı.

Bakanlığın biyoçeşitlilik envanteri çalışması yaptığını belirten Karaağaç, şunları söyledi:

“Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz 3-4 senedir tüm ülkede biyoçeşitlilik envanter çalışmalarını peyderpey gerçekleştiriyor. Biz de kendi illerimizde tamamlamaya başladık. Çankırı’da da biyoçeşitlilik envanter çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar bütün illerde yetişen bitkilerden, görülen yaban hayvanlarından tutun, sulak alan ekosistemine kadar bütün türlerin tespiti ve bunların veri tabanına işlenmesi şeklinde gerçekleştiriliyor. Bunun da ülkemiz açısından büyük bir kaynak ve değer olduğunu düşünüyoruz. Şimdiye kadar böyle bir çalışma yapılmamış. Tamamlandığında her yönüyle kaynak teşkil edecek bir veri haline gelmiş olacak. Bu çalışma hangi ilimizde ne olduğunu da tespit açısından çok önemli bir çalışma olacak. İleriki aşamasında bu türlerin faydaları gibi bilgiler araştırılacak.”

Türkiye’nin biyoçeşitlilik açısından zengin olduğunu dile getiren Karaağaç, “Ülkemiz biyoçeşitlilik bakımından çok zengin, çok büyük bir potansiyel var. Araştırılması ve topluma kazandırılması gereken çok iş var. Bunun içinde herkese iş düşüyor. Bizler kurum olarak bunun önünü açıyoruz ama araştırmacı olarak hocalarımız ve öğrencilerimize de işler düşüyor.” dedi.

Karaağaç’ın konuşmasının ardından proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalardan elde edilen veri sunumları yapıldı.

Çalıştaya, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Osman Çakır, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü Çankırı Şube Müdürü Hasan Kozan, akademisyenler, davetliler ve öğrenciler katıldı.