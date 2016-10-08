Niğde Barosunun başkanlığına yeniden Demirbilek seçildi

NİĞDE (AA) – Niğde Barosunun 8. olağan genel kurul toplantısında Baro Başkanı Hüseyin Demirbilek güven tazeledi.

Bir otelin balo salonunda toplanan genel kurulda mevcut Başkan Hüseyin Demirbilek, 145 delegeden 58’inin oyunu alarak yeniden başkan seçildi.

Demirbilek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisine oy veren herkese teşekkür ederek, “İnşallah seçimler ülkemize, devletimize, ilimize, yargı camiasına hayırlı ve uğurlu olur. Tabii asıl çalışma süremiz, yoğunluğumuz bundan sonra başlayacak. Niğde Barosunu daha ileriye taşımak için gayret edeceğiz.” dedi.