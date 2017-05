Niğde Belediyesinden engellilere destek

NİĞDE (AA) – Niğde Belediyesi, 5 ayda 21 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye dağıttı.

Niğde Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, engelli vatandaşlara 5 ayda 9 akülü ve 12 manuel tekerlekli sandalye yardımı yapıldı.

Göreve geldikleri günden bu yana engellilere sahip çıktıklarını ve ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, engelli vatandaşların sosyal hayatta daha aktif konuma gelmeleri için çaba gösterdiklerini ifade etti.

Bu kapsamda, bu yıl 21 tekerlekli sandalyeyi engelli vatandaşlara teslim ettiklerini dile getiren Akdoğan, “Sadece tekerlekli sandalye olarak değil engelli vatandaşımızın her konuda yanında oluyoruz. Niğde Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımıza yardım ve desteklerimizi her geçen gün artırarak devam ettiriyoruz. Engelli vatandaşlara destek olmak için her gün yeni bir uygulamaya imza atıyoruz.

Bu uygulama kapsamında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne müracaat eden her kim olursa olsun; köy, kasaba, ilçe ayrımı olmadan manuel veya akülü araba kullanabilir belgesini sunuyorsa belediye bu noktada tekerlekli sandalye yardımında bulunuyor.” dedi.