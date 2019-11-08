Niğde Kitap Fuarı İçişleri Bakan Yardımcısı İnce'nin katımıyla açıldı
NİĞDE (AA) – Niğde Belediyesince bu yıl 4'üncüsü düzenlenen kitap fuarı, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin katıldığı törenle kapılarını açtı.
Bakan Yardımcısı İnce, Ömer Halisdemir Meydanı'ndaki Niğde 4. Kitap Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, cehaletin karşısında en büyük silahın okumak olduğunu söyledi.
İlk emrin de "oku" olduğunu hatırlatan İnce, "Bu fuar yaklaşık 10 gün devam edecek. Fuar boyunca burada farklı bir hava, ilim, irfan, sanat olacak ve sizlerle buluşacak. Bu havayı 10 günde bitirmemek önemli. 10 günden sonra, on yıllara, yüz yıllara yaymak önemli." diye konuştu.
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek de bu tür fuarlar sayesinde vatandaşların yeni yayınlarla buluştuğunu ve yazarlarla tanışma fırsatı elde etiğini belirtti.
Bu şekilde kitaplara ilginin arttığını dile getiren Şimşek, "Kitap fuarı artık geleneksel oldu. Aydınlar kenti Niğde'ye yakışan da bu. Marka Kent Niğde projesi kapsamında bizler de ilimizdeki fuar sayılarını, festival sayılarını artırmayı hedefliyoruz." dedi.
Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise Niğde'nin, antik dönemlerden itibaren birçok İslam medeniyetine evsahipliği yaptığını anımsatarak, "Türkiye'nin birçok iline ve Avrupa'nın, dünyanın birçok noktasına yetişmiş insan gücü sağlayan bir şehir." ifadesini kullandı.
Onur konuğu şair Ahmet Selçuk İlkan da fuara katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Konuşmaların ardından İnce ve protokol üyeleri, kurdele keserek açılışını yaptıkları fuarı gezdi.
Yaklaşık 212 yayınevinin stant açtığı fuarda, 70'ten fazla şair, yazar ve sanatçı sevenleriyle buluşacak.
Fuar, 17 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.
-
Nevşehir'de “Aşık Veysel'den Esintiler” etkinliği
-
Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı
-
Aksaray'da otizmli çocukların “yuhalandığı” iddiası
-
Securitas 2025 hedeflerini duyurdu
-
Eskişehir'de direksiyon başında rahatsızlanan sürücü ağaca çarptı
-
Sahil Güvenlik Komutanlığı: Son bir haftada 1035 düzensiz göçmen yakalandı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.