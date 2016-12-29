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Niğde protokolü yeni kimlik kartı için başvurdu

29 Aralık 2016 Perşembe, 12:40

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NİĞDE (AA) – Niğde protokol üyeleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (TCKK) projesi kapsamında yeni kimlik kartları için başvuruda bulundu.

Vali Ertan Peynircioğlu, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’nde gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni kimlik kartlarını almak için protokol üyeleriyle beraber başvuruda bulunduklarını söyledi.

Yeni yıl itibariyla çipli kimlik kartlarının dağıtılmaya başlanacağını belirten Peynircioğlu, “Çipli kimlik kartlarımız pek çok bilgilerimizin içinde olacağı şekilde tasarlandı ve daha güvenlikli kartlar. Yeni kimlik kartlarımızın taklit edilemeyeceğini düşünüyorum. İnşallah ülkemiz ve vatandaşlarımız için, kimlik bilgilerimizin korunması, sahteciliklerin önlenmesi adına daha hayırlı ve verimli olacağını düşünüyorum.” diye konuştu.

"yeni çipli kimlik kartları" Niğde

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