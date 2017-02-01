Niğde Valisi Peynircioğlu'nun belde ziyaretleri

NİĞDE (AA) – Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu, Konaklı, Edikli, Karaatlı ve Dündarlı beldelerini ziyaret etti.

Vali Peynircioğlu, belde kahvehanelerinde köylülerle buluştu.

Sorunların çözümü ve vatandaşlara daha iyi hizmet verilmesi için bir araya geldiklerini belirten Peynircioğlu, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın, anlayışıyla bir ve beraber olduğumuz sürece üstesinden gelemeyeceğimiz sorun yok. Bu toplantılarla ilgili kurum amirlerimizle birlikte yaşadığınız sıkıntılara çare olabilmek ve çözüm bulabilmek için sizlerle beraber oluyoruz ve olacağız.” dedi.

Peynircioğlu, Türkiye’de son yıllarda tarım teknolojisinde büyük adımlar yaşandığını belirterek, “Niğde’de bilindiği üzere en önemli tarım ürünlerimiz patates ve elmadır. Bazı bölgelerimizde patateste yaşanan sıkıntıların giderilebilmesi açısından planlı üretimin ele alınması gerekmektedir. Tabi ki alternatif ürün çeşitlerine yönelmek bu bağlamda önemlidir. Çiftçilerimize ve bizlere bu konuda görevler düşüyor. Özellikle Tarım Müdürlüğümüzle koordineli çalışarak bilgilendirme toplantıları düzenlenmeli ve alternatif ürünler hakkında vatandaşlarımıza bilgi aktarılmalıdır.” diye konuştu.

Belde belediyelerinin ekonomik kalkınmada da büyük çaba gösterdiğini belirten Peynircioğlu, belediye başkanları ve çalışanlarına teşekkür etti.

Vali Peynircioğlu’na ziyaretleri sırasında İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Yarbay Serkan Karataş, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Küçüktuna, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ali Nebol, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Harun Koca, İl Sağlık Müdürü Yılmaz Yücel, Kültür ve İl Turizm Müdürü Selçuk Demirtaş, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Asım Baş, DSİ 45. Şube Müdürü Baki Türktemiz ile İl Genel Meclis üyeleri de eşlik etti.