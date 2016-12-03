Niğde'de “5. Geleneksel Hamsi Şenliği” başladı

NİĞDE (AA) – Niğde Karadenizliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince düzenlenen “5. Geleneksel Hamsi Şenliği” etkinliği başladı.

Ömer Halisdemir Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte, davul zurna eşliğinde halaylar çekildi, horon tepildi.

Niğde Karadenizliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Uysal, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl geleneksel hale getirdikleri hamsi şenliğinin 5’incisini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Uysal, şenlik kapsamında Pazar günü Kent Ormanı’nda hamsi ikram edeceklerini belirterek, “Niğdeliler’e hamsi ikram edeceğiz. Etkinliğimiz tanıtmak amacıyla da böyle bir tanıtım yaparak duyuralım istedik. Niğde’de yaşayan Karadenizli 250 aile var onları burada bir araya getirdik.” dedi.