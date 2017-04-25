Niğde'de 6 muvazzaf askere FETÖ'den gözaltı
25 Nisan 2017 Salı, 15:55
NİĞDE (AA) – Niğde’de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 6 muvazzaf astsubay gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle muvazzaf astsubaylar M.K, H.O, S.Y, Y.P, M.Y. ve H.T’yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.