Niğde'de 900 öğrenciye giyecek yardımı
NİĞDE (AA) – Niğde Ticaret ve Sanayi Odası (NİTSO) ile Ticaret Borsası (NTB) tarafından, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) katkılarıyla ihtiyaç sahibi 900 öğrenciye kaban ve bot yardımı yapıldı.
NİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Katırcıoğlu, NİTSO toplantı salonunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Niğde Ticaret ve Sanayi Odasının öğrencilere kaban, Niğde Ticaret Borsasının ise bot yardımında bulunduğunu söyledi.
İhtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılacak kaban ve botların ekonomik açıdan ve kalite bakımından en uygun teklifi veren kentteki firmalardan temin edildiğini belirten Katırcıoğlu, şunları kaydetti:
"Odamız ve borsamız personelinin ortak çalışmalarıyla öğrencilerimize ulaştırılmak üzere hazırlanan kaban ve botların gönderilecekleri okullara göre tasnifleri yapıldı. Niğde şehir merkezine 350, merkeze bağlı köy ve beldelere 250, Çamardı, Ulukışla ve Çiftlik ilçelerine 100'er olmak üzere toplam 900 kaban ve bot yardımında bulunduk. Dağıtımların hangi öğrencilere yapılacağının belirlenmesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul yöneticilerinin önemli katkıları oldu. Katkılarından dolayı başta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."
İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar da Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası'na yardımda bulundukları için teşekkür etti.
Konuşmaların ardından yardım malzemeleri, öğrencilere dağıtılmak üzere okul yetkililerine verildi.
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