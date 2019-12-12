Niğde’de “analitik okuma ve yazma” metodu okullarda hayata geçirildi

NİĞDE (AA) – Niğde'de öğrenmeyi daha nitelikli hale getirmek amacıyla başlatılan yeni öğrenme ve öğretme metodu "analitik okuma ve yazma" yöntemi okullarda uygulanmaya başlandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi Strateji Geliştirme Bölümünce yürütülen proje kapsamında 675 sınıf ve Türkçe öğretmeni "analitik okuma ve yazma" eğitimi aldı.

Proje sorumlusu Ülkü Demiray, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 vizyonu çerçevesinde, Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak düşünme, sorgulama, karar alma, düşünceyi yapılandırma, harekete geçme, bağlantı kurma ve bunları çağırma noktasında öğrencilerin nitelikli öğrenmelerini sağlayan bu yeni öğretme ve öğrenme metodunu sınıflarda uygulamaya başladıklarını söyledi.



Mekanik okumayla öğrencilerin dersleri tam olarak anlayıp öğrenemediklerini belirten Demiray, şunları kaydetti:



"Mekanik okuma ömrünü çoktan tamamladı. Artık ham bilgiyle öğrencilerimiz bu çağın ihtiyaçlarını cevaplayacak nitelikte yetişmiyor. Dolayısıyla çocuklarımız nasıl düşünecek, düşünmeyi nasıl inşa edecek, bunun için sorgulama yeteneğinin çocuklara canlı canlı verilmesi gerekiyor. Biz derslerde öğrencilerin karşılaştıkları metinleri doğru anlama, yorumlama, analiz etme ve bunlardan bir çözümlemeye ulaşmayı amaçlayan 'analitik okuma ve yazma' yöntemiyle bunları sağlamayı hedefliyoruz. Öğrencilerimizin ana dil becerileri üzerinden düşünme becerisini inşa etmemiz şart."

Gazi Ortaokulu sosyal bilgiler öğretmeni Seval Eroğlu ise "analitik okuma ve yazma" eğitiminin öğretmenler için değerli bir proje olduğuna dikkati çekerek, "Biz kursları tamamladıktan sonra bu metodu sınıflarda uygulamaya başladık. Bu yeni metot öğrencilerin dersleri daha nitelikli öğrenmeleri noktasında çok verimli oldu." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Ekim Ece Erke de analitik okuma yapmayla öğrendiklerini yorumlayabildiğini anlattı.

Göksu Tuncer de anlamını bilmediği kelimeler karşısında güçlük çektiğini anlatarak, "Soru çözerken de çok zaman kaybediyordum. Şimdi analitik okumayla kelimelerin anlamlarını daha kolay öğreniyorum ve başarım arttı." dedi.

LGS'ye hazırlanan Utku Bilge de "Sınavda sorular çok uzun oluyor. Soruları anlamazsak doğru cevabı bulamıyoruz. Analitik öğrenme metodu soruları doğru çözmemizde bize çok büyük fayda sağlıyor." diye konuştu.