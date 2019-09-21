Niğde'de “Avrupa Hareketlilik Haftası” etkinliği
NİĞDE (AA) – Niğde'de "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında caddede spor etkinliği düzenlendi.
Gençlik ve Spor Spor İl Müdürlüğü ile Niğde Belediyesi tarafından Dr. Sami Yağız Caddesi'nde düzenlenen etkinlikte vatandaşlar, kurulan stantları gezdi, tenis, futbol ve voleybol oynadı, aerobik yaptı.
Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Avrupa Hareketlilik Haftasında farkındalık olması için Niğde'nin en işlek caddesini trafiğe kapattıklarını söyledi.
Gençlik ve Spor Spor İl Müdürlüğü ile proje hazırladıklarını belirten Özdemir, "Halkımıza spor branşlarını tanıtmak ve spora teşvik etmek adına gerçekten çok güzel bir etkinlik oldu. Bu etkinlikler, bundan sonra da devam edecek. Sadece bir haftayla kısıtlı kalmayacak. Çocuklarımızı, gençlerimizi ve bütün halkımızı spora teşvik edeceğiz. Bu etkinliğe vatandaşlarımız da gereken ilgiyi gösterdi. Bu da bizi mutlu etti." ifadelerini kullandı.
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Niğde'de “Avrupa Hareketlilik Haftası” etkinliği
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