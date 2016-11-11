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Niğde'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

11 Kasım 2016 Cuma, 18:30
Niğde'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

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NİĞDE (AA) – Niğde’de çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, baba ile oğlu yaralandı.

Burhan Mahallesi Nigar Sokak’taki bir apartmanda oturan Celal Ç. (45) ile bu kişinin evine gelen Fatih Kılıç (39) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Celal Ç, oğlu Hüseyin Ç. (23) ve Fatih Kılıç bıçakla yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Niğde Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Kılıç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Hüseyin Ç’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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