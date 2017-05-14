Niğde'de “BİLSEM Anadolu Ritm Grubu” konser verdi

NİĞDE (AA) – Niğde’de, Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Anadolu Ritm Grubu konser programı düzenledi.

Niğde Akşemseddin BİLSEM’de eğitim gören 25 öğrenci, müzik öğretmenleri Mehmet Ali Erdem öncülüğünde “BİLSEM Anadolu Ritm Grubu” adıyla Kültür Merkezi Salonu’nda sahne aldı. Grubun performansı programa katılanların beğenisini topladı.

Müzik öğretmeni Mehmet Ali Erdem, programa katılanlara teşekkür etti. Öğrencilerini de başarılarından dolayı kutlayan Erdem, “Niğde’de tek, Türkiye’de 105 BİLSEM arasında ilk olmanın gururunu yaşıyoruz. Ritm grubuna ondan fazla çalgı aletini dahil ederek hem Anadolu, hem Asya, hem Arap, hem Afrika gibi pek çok kültürü birleştirip yeni, çok sesli ve çok renkli bir mozaik oluşturduk.” dedi.

Ritm grubunda ilkokul 2. sınıftan, lise 2. sınıfa kadar farklı yaşlarda 25 öğrencinin bulunduğunu söyleyen Erdem, “Anadolu Ritm Grubu bizim müziğimiz, kültürümüz Anadolu ve özünde farklı medeniyetlerin seslerini barındırıyor. Farklı sınıf seviyeleri ya da aynı yaşta olup farklı bir müzik aleti çalabilen çocukları bir araya getirip etkileşim halinde olmalarına fırsat tanıdık. Böylece öğrencilerimiz ‘ben de arkadaşım gibi yapabilirim’ olgusuyla aynı zamanda yeni bir çalgı aletine karşı da farkındalık kazandı. Bir müzik öğretmeni olmanın verdiği mutluluğun ötesinde böyle bir oluşumun şefi, kurucusu ve yöneticisi olmaktan kıvanç duyuyorum.” diye konuştu.

Programa, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.