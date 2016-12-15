Niğde'de buzlanmaya karşı ATV'li çözüm

NİĞDE (AA) – Niğde Belediyesi, kar yağışı ve don nedeniyle buzlanan yol ve kaldırımları solüsyonla temizleme çalışmalarını ATV aracıyla yürütüyor.

Niğde Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ekipleri, vatandaşların kaldırım ve yollarda ulaşımlarını rahat bir şekilde yapabilmeleri sağlamak amacıyla buzlanmayı önlemek için bu yıl ATV aracı ile solüsyonlama yaptı.

Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, soğuk ve yağışlı havaya karşı tüm önlemleri aldıklarını kaydetti.

Başkan Akdoğan, “Buzlanmaya karşı 24 saat görevinin başında duran ekiplerimiz, çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor. Vatandaşımızın olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için belediye olarak gerekli tüm tedbirlerimizi alarak karla mücadeleye hazırız.” ifadelerini kullandı.

Ekiplerin buzlanmaya karşı solüsyon ve kar küreme çalışmaları devam ediyor.

