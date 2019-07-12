Niğde'de çatı yangını

NİĞDE (AA) – Niğde'de bir restoranın bacasında çıkıp bulunduğu apartmanın çatısına sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

Dr. Sami Yağız Caddesi'ndeki bir restoranın baca kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bacadan iş yerinin bulunduğu apartmanın çatı kısmına sıçradı.

Bacadan duman çıktığını görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yangına hemen müdahale ederek her ihtimale karşı apartmandakileri tahliye etti. Yangının diğer apartmanlara sıçramaması için tedbir alan ekipler, iki saat süren çalışmayla alevleri söndürdü.