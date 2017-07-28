Niğde'de çiftçilere koyun dağıtıldı

NİĞDE (AA) – Bor ilçesinde Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamında 3 çiftçiye, 60 Bafra koyunu ve 3 koç hibe edildi.

Düzenlenen programda konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Erdem Nortçu, KOP projesi kapsamında 3 çiftçiye kişi başı 20 koyun ve birer koç olmak üzere toplam 60 koyun ve 3 koçun hibe olarak verildiğini söyledi.

Projenin bölgenin kalkınması adına faydalı olacağına inandıklarını belirten Nortçu, şunları söyledi:

“Bafra koyunu, koyun yetiştiricileri tarafından önerilen bir koyundur. Bakım ve beslenmesi gerektiği gibi yapıldığı takdirde, doğum oranı yüksek bir cinstir. Bu projedeki amacımız Bor, merkez köy ve beldelerinde hayvancılıkla uğraşan ve hayatlarını bu şekilde sürdüren vatandaşlarımıza katkı sağlamak için yapıldı. Ayrıca Bafra Koyunu Projesi ile il dışına yapılan göçü de önlemeyi amaçlıyoruz.”