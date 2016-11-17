Niğde'de define bahanesiyle dolandırıcılık

– Bir çobanın define bulduğunu söyleyerek, numune Reşat altınıyla güvenini kazandıkları asker arkadaşlarını 300 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

NİĞDE (AA) – Niğde’nin Bor ilçesinde define bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı.

S.K.(24), U.Y.(27), E.K.(28) ve A.A.(38), telefonla aradıkları asker arkadaşlarına, define bulan çobanda yüklü miktarda altın olduğunu söyleyip, bir miktar Reşat altını göndererek, kuyumcuda bozdurmalarını istedi.

Şüpheliler, altınların gerçek olduğuna inandırdıkları farklı illerdeki birbirlerinden habersiz arkadaşlarına, içlerinde taş ve metal pul bulunan ağzı dikili keseleri para karşılığı vererek ortadan kayboldu.

Farklı zamanlarda arkadaşlarını yaklaşık 300 bin lira dolandırdığı öne sürülen zanlılar, aynı taktiği denemek için aradıkları arkadaşları Ü.K’nin şüphelenip, durumu jandarmaya bildirmesi üzerine suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin araçlarında ve üzerlerinde 26 Reşat altınıyla içi taş ve metal pul dolu keseler ele geçirildi.

Zanlılardan S.K. ve A.A’nın dolandırıcılık suçlarından arandığı öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.