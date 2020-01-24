Niğde'de derneğe kumar operasyonu
NİĞDE (AA) – Niğde'de bir derneğe düzenlenen kumar operasyonunda 5 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Saruhan Mahallesi'nde faaliyet gösteren Niğde İlini Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği'nde kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Derneğe düzenlenen operasyonda, kumardan elde edildiği değerlendirilen 200 lira ile yazboz kağıdı ve okey takımına el konuldu.
Dernek başkanı C.Ş. hakkında kumar oynamaya yer temin etmek suçundan adli işlem başlatıldı. 4 kişiye ise kumar oynamaktan 4 bin 900 lira para cezası uygulandı.
BENZER HABERLER
-
Konya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
-
Çubuk’ta İdlib için yardım kampanyası başlatıldı
-
Kızılcahamam’da öğrencilerden “Sıfır Atık Projesi”ne destek
-
Yaşlı yaşam merkezi sakinlerine doğum günü sürprizi
-
Koç Holding Üst Yöneticisi Çakıroğlu, Davos'ta dijital dönüşümü anlattı
-
Kayseri'den İdlib'e 23 tır insani yardım malzemesi gönderildi
YORUM BIRAK
YORUMLAR
Hiç yorum yapılmamış.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.