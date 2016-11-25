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25 Kasım 2016 Cuma

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Niğde'de dolandırıcılık

25 Kasım 2016 Cuma, 19:00
Niğde'de dolandırıcılık

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NİĞDE (AA) – Niğde’de kuyumculara sahte altın satmaya çalışan 2 kişiyi polis suçüstü yakaladı.

İstasyon Caddesi’nde kuyumculara altın satmak isteyen Kemal S. ve Mehmet A.’nın hareketlerinden şüphelenen bir iş yeri sahibi durumu polise bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları şüphelileri, bir kuyumcuda sahte altınları satmaya çalışırken suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, sahte 57 cumhuriyet altını ve altınların satışından elde edildiği tahmin edilen 5 bin 600 lira ele geçirildi.

Zanlılar gözaltına alındı.

Niğde Sahte altın Sahte altın dolandırıcılığı

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