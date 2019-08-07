Niğde'de enerji sistemleri kursu
NİĞDE (AA) – Niğde Halk Eğitimi Merkezi ve Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi işbirliğinde düzenlenen "Güneş panelleri ve fotovoltaik enerji sistemleri bakım, kurulum ve onarım kursu" sona erdi.
Okul Müdürü Harun Kısacık, yaptığı açıklamada, güneş enerjisi alandaki istihdama katkı vermek için enerji alanında kurs açtıklarını söyledi.
Kısacık, "Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün hazırladığı program çerçevesinde 232 saatlik kursumuzun ilkini tamamladık. Okulumuzda Yenilenebilir Enerji, Güneş Enerjisi ve Teknolojilerinin ne kadar önemli olduğunun farkındalığını oluşturmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz." dedi.
Kursa ilginin yoğun olduğunu belirten Kısacık, ilerleyen aylarda tekrar kurs açacaklarını sözlerine ekledi.
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