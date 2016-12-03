Niğde'de engellilerden sergi

NİĞDE (AA) – Niğde’de bedensel, zihinsel, görme ve işitme engelli öğrenciler tarafından üretilen görsel ve el sanatları sergisi açıldı.

Vali Ertan Peynircioğlu, Türkiye Sakatlar Derneği Niğde Şubesinde düzenlenen açılışta yaptığı konuşmasında, ülke ve devlet olarak son yıllarda engellilerin sorunlarının farkına vardıklarını söyledi.

Peynircioğlu, “Devletimiz de milletimiz de elinden geleni yapıyor, inşallah bundan sonraki süreçte ihtiyaçları daha hızlı çözülecek. Engellilerimizin daha iyi hayat şartlarına gayret edeceğiz. Bu güzel sergide emeği geçen bütün engelli kardeşlerimizi tebrik ediyorum.” dedi.

Niğde Sakatlar Derneği Başkanı Songül Çalışkan ise etkinliklerin asıl amacının sorunları dile getirmek olduğunu belirterek, “Engellilere karşı farkındalığı ve bu konudaki bilinç düzeyini artırmaktır. Bizler de engellilere yönelik bu yıl içinde derneğimizde iki ayrı proje yürüterek engelli üyelerimizin sosyal ve ekonomik hayata daha fazla katılmalarına faydalı olmaya çalıştık.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Türkiye Sakatlar Derneği Niğde Şubesi, Fertek Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi, Emin Emine Teomans Özel Eğitim Uygulama Merkezi, Hüdavent Hatun İşitme Engeliler Okulu ve Cemil Meriç Görme Engelliler Okulunun ortaklaşa düzenlediği görsel ve el sanatları sergisi açılışı yapıldı.

Açılışa, Vali Peynircioğlu, Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Rıfat Özkan, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Küçüktuna, Niğde İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, İl Jandarma Alay Komutanı İdris Tataroğlu, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.