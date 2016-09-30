Niğde'de FETÖ/PDY davası başladı

NİĞDE (AA) – Niğde merkezli 4 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında haklarında dava açılan tutuklu 7 sanığın yargılanmasına başlandı.

Niğde Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, “FETÖ’ye üye olmak, nitelikli dolandırıcılık ve yağma” suçundan tutuklu sanıklar Mustafa Şan, İlyas Eroğul, Mustafa Uygun, Hüseyin Şahin, Fahrettin Koyuncu, Yakup Öztürk, Muammer Eroğul ile sanık avukatları ve yakınları katıldı.

Mahkeme heyeti, Niğde Ticaret ve Sanayi Odasına yazı yazılarak Sedef A.Ş’nin kuruluş anından itibaren ortaklarının ve yönetim kurulu üyelerinin kimlerden oluştuğuna ilişkin belgelerin mahkemeye sunulmasını istedi.

Niğde Emniyet Müdürlüğüne müzekkere yazılarak yargılaması yapılan sanıkların 15 Temmuz sonrasında terör örgütü üyeliklerine ilişkin yeni bir delilin bulunup bulunmadığının araştırılmasını da isteyen mahkeme, yaklaşık 4 aydır tutuklu bulunan sanıklar Fahrettin Koyuncu, Yakup Öztürk ve Muammer Eroğul’un tahliyesine hükmetti.

Diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 23 Kasım’a erteledi.

Kararın ardından tutuklu sanıkların yakınları, adliye önünde karara tepki gösterdi.

Kayıtlarda “öldü” gösterilen 80 yaşındaki T.Ç’nin, yaklaşık 2 milyon 500 bin lira değerindeki 32 dekar arsasının kandırma ve hile yoluyla Niğde’de faaliyet gösteren Sedef A.Ş’ye devredildiği iddiaları üzerine Niğde merkezli Ankara, Sivas ve Kayseri’de FETÖ/PDY’nin il yapılanması ve finans kaynaklarına yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda, “örgüt yöneticiliği yapmak, nitelikli dolandırıcılık, yağma, suçtan elde edilen gelirlerin aklanması, örgüt propagandası yapmak, örgüte üye olmak ve finansal destek sağlamak” suçlamalarıyla M.A. ve F.A. Ankara’da, M.A.Ş. Kayseri’de diğer zanlılar Niğde’de gözaltına alınmıştı.