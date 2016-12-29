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29 Aralık 2016 Perşembe

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Niğde'de fırtına

– Fırtına nedeniyle bazı binaların ve bir okulun çatısı uçtu

29 Aralık 2016 Perşembe, 12:10

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NİĞDE (AA) – Niğde’de fırtına nedeniyle bazı binaların ve bir okulun çatısı uçtu.

Kentte gece saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren fırtına ve yağış, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Fırtına nedeniyle bazı binaların ve bir okulun çatısı uçtu, demiryolundaki hemzemin geçitte bulunan bariyerler koptu, trafik lambalarının direkleri ve seyyar satıcılara ait arabalar devrildi.

Niğde Belediyesinde görevli zabıta Zülfikar Aktepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fırtınanın neden olduğu hasarın tespiti için kentte dolaştıklarını söyledi.

Eski Sanayi Sitesi mevkisinde bulunan hemzemin geçitteki bariyerlerin de fırtına nedeniyle koptuğunu aktaran Aktepe, “Bariyerlerin kırıldığını gördük. Güvenlik önlemi almak ve vatandaşlarımızın kaza yapmasını önlemek için görev başındayız.” dedi.

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