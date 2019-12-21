Niğde'de görme engelli kişi, İŞKUR desteğiyle kendi işini kurdu

NİĞDE (AA) – Niğde'de görme engelli 47 yaşındaki Cumali Nayaralı, Çalışma ve İş Kurumundan (İŞKUR) aldığı 36 bin liralık hibe desteğiyle hayvancılık yapmaya başladı.

Bor ilçesine bağlı Tepeköy'de yaşayan ve küçükken geçirdiği havale nedeniyle yüzde 47 görme engeli bulunan Nayaralı, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine hazırladığı projeyle İŞKUR'a başvurdu.

Projesi kabul edilen Nayaralı, 36 bin liralık hibe desteğiyle 3 büyükbaş hayvan alarak işinin başına geçti.

Bir çocuğunu evlendiren, değer çocuğu ve eşiyle yaşayan Nayaralı, ayda 500 lira engelli maaşıyla geçimini sağlayamadığı için bu işe yöneldiğini söyledi.

Nayaralı, "Komşunun bir işi olursa 50-60 liraya yevmiyeye gidiyordum. Şimdilik işimiz iyi gidiyor. Sonunda da güzel olur inşallah. Umudum bu hayvanlar. Başka bir yere işe gitme imkanım yok. Ne güzel bunlarla ilgileniyorum, sabah kalkıyorum, hayvanların yemini dağıtıyorum, sütünü sağıp satıyorum, çalışıp, çabalıyorum." dedi.

Nayaralı'yı ziyaret eden İŞKUR İl Müdürü Ali Bingül de engelli ve eski hükümlülere destek olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Cumali Nayaralı'nın İŞKUR'a başvurduğunu belirten Bingül, şöyle konuştu:

"Cumali Bey'in projesi onaylandı. 2019'un ikinci 6 aylık döneminde 13 projemiz komisyondan geçti. Bu bizim için büyük bir başarı. Türkiye genelinde onaylanan proje sayısı en yüksek illerden biri Niğde. 2020'nin ilk yarısı için 17 projemiz daha var. Engelli ve eski hükümlüler, kendi işlerini kurma noktasında İŞKUR'a başvuru yapabilir. Biz onlara gerekli desteği sağlıyoruz. Çok güzel başarı hikayelerimiz var. Cumali Bey, yeni başladığı işin kapasitesini ileride daha da artıracak. Gayet güzel bir iş kurdu. Kendisine güzel bir gelir sağlayacağını umuyoruz."