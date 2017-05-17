Niğde'de “Huzurlu Sokaklar” uygulaması

NİĞDE (AA) – Niğde’de polis ekipleri tarafından “Huzurlu Sokaklar” uygulaması gerçekleştirildi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Çocuk, Trafik, Kaçakçılık ve Organize Suçlar ve Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekiplerinin yürüttüğü uygulamaya Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Politikalar il Müdürlüğü personeli de katıldı.

Uygulamaya katılan ekipler, sokaklar, park ve bahçeler, metruk binalar, kahvehaneler, alkol ve tütün ürünü satılan işletmeler ve okul çevrelerini denetledi.

Uygulamanın ardından bilgi veren İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Niğde’de halkın güvenliği için “Huzurlu Sokaklar” uygulaması gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu uygulamaya 27 ekipten oluşan 134 emniyet personelinin katıldığını belirten Kurt, “357 şahıs ve 42 araç sorgulandı. Yapılan sorgulamada şahıslarda her hangi bir suç ve suç unsuruna rastlanmazken, 42 araca cezai işlem yapıldı, bir araçta trafikten men edildi.” dedi.