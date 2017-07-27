Niğde'de iplik fabrikasında yangın
27 Temmuz 2017 Perşembe, 22:31
NİĞDE (AA) – Niğde’de bir iplik fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı.
Niğde-Bor karayolu üzerinde bulunan Organize Sanayi Bölgesindeki bir iplik fabrikasının pamuk deposunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede pamukların alev alması sonucu yangın büyüdü.
Bilgi verilmesi üzerine bölgeye Niğde Belediyesi, ilçe belediyeleri ve Bor Askeri Komutanlığına ait itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.