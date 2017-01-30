Niğde'de kaçak avcılara 7 bin 752 lira ceza

– Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü ekiplerince Niğde’de kaçak avlanan 8 kişiye 7 bin 752 lira para cezası uygulandı

NİĞDE (AA) – Niğde’de ava kapalı bölgede kaçak avlanan 8 kişiye 7 bin 752 lira para cezası verildi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Av Koruma ve Kontrol ekipleri, Niğde’de sürdürdüğü koruma kontrollerinde 8 kişinin usulsüz avlandığını tespit etti.

Avcılık belgesi olmadan, Merkez Av Komisyonu Kararı (MAK) ile ava kapalı alanlarda avlanan kaçak avcılara 6 bin 352 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, iki yaban tavşanı ve bir kınalı keklik için de bin 400 lira ceza kesildi.

Açıklamada, Av Koruma ve Kontrol ekipleri, Fahri Av Müfettişleri ve Köy Tüzel Kişiliği saha bekçileriyle korumanın yoğun olarak sürdürüldüğü bildirildi.